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Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией
18.12.2019 17:30
С 1 марта 2020 года пересечение украинской границы с Россией будет осуществляться только на основании заграничного паспорта, сообщает НВ.
Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.
«При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — отметил Гончарук.
Теги: Украина, Россия, граница, правила
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