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Китай представил миру свой первый авианосец
В Китае состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию ВМС НОАК первого построенного в КНР авианосца.
Речь идёт об авианосце Type001A, который за несколько месяцев до проведения официальной церемонии получил название «Шаньдун». Информацию подтверждает министерство обороны Китая, отмечая, что авианесущий корабль «Шаньдун» становится головным авианосцем в серии, которая будет состоять из шести кораблей.
На данный момент в КНР строится Type002, а также проведена церемония закладки Type003. В связи с этой нумерацией пользователи пошутили относительно того, что таких авианосцев в Китае может быть в итоге построено 999.
По некоторым данным, Type003 будет авианосцем с плоской палубой, как и последующие. На церемонии ввода авианосца «Шаньдун» в эксплуатацию присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Сама церемония проходила на южной базе ВМС НОАК, расположенной на острове Хайнань.
По материалам: https://ghall.com.ua/
Теги: мир, Китай, строительство, море, армия, авианосец
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