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ТКГ в Минске не смогла согласовать обмен пленными
19.12.2019 09:30
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными, передает Телеканал новостей «24».
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Также о том, что в Минске не договорились по обмену пленными на Донбассе, сообщил и спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик. По его словам, речь шла об обмене пленными по формуле "всех на всех", чтобы реализовать договоренности нормандского саммита.
Теги: ТКГ, обмен пленными, Минские соглашения
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