ТКГ в Минске не смогла согласовать обмен пленными

19.12.2019 09:30

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными, передает Телеканал новостей «24».

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Также о том, что в Минске не договорились по обмену пленными на Донбассе, сообщил и спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик. По его словам, речь шла об обмене пленными по формуле "всех на всех", чтобы реализовать договоренности нормандского саммита.