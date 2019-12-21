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Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня

21.12.2019 17:00
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Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня

Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря, передает Корреспондент.net.
"20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четверо суток – с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? – Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", – написал он.



Теги: Путин, закрытие, Керченский пролив
 
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