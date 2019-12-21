Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня

21.12.2019 17:00

Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря, передает Корреспондент.net.

"20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четверо суток – с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? – Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", – написал он.