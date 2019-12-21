Последние новости раздела
- Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке09:00
- Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет07:00
- СМИ собрали информацию о "лубянском стрелке"12:00
- Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)08:30
- ТКГ в Минске не смогла согласовать обмен пленными09:30
- Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией17:30
- Китай представил миру свой первый авианосец14:29
- Германия выдворила из страны российского шпиона 09:19
- Заява МЗС України з нагоди 45-ї річниці резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) «Визначення агресії»17:00
- Россия расширила санкции против Украины16:30
Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке
21.12.2019 09:00
Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24».
Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.
В частности, издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой подали рассказ продавца оружия, который вроде бы хорошо знал Евгения Манюрова.
И вот этот продавец сказал, что Манюров – спокойный, как удав, похожий на снайпера, шизофреника, а еще "имел странный и неприятный на слух акцент, похожий на украинский".
Теги: Украина, Москва, след, ФСБ, стрельба
Читайте также:
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат
- Задержанного в Крыму украинского режиссёра этапировали в Москву
- К закрытию межбанка доллар на отметке 7,8910 - 7,8920
- Официальный курс валют на понедельник, 29 марта
- Межбанк открылся в диапазоне 8,45-8,47 грн за доллар
- Официальный курс валют на понедельник, 14 января
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря10:30
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"09:00
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)17:00
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова15:00
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря10:30
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс09:00
- На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель08:30
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке09:00
- Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений08:00
- Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет07:00
- В Киев везут 30 тонн карпатского снега16:30
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения15:30
- В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза15:00
- NASA запустила в космос замену российским "Союзам" (ВИДЕО)14:00
- МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета13:30
- Ученые воссоздали облик святого Николая13:00
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря
- Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря