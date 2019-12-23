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Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)
23.12.2019 14:00
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает Корреспондент.net.
Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Тамани в Керчь.
Теги: Путин, железная дорога, мост, Керченский пролив
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