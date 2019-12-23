Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)

23.12.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает Корреспондент.net.
Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Тамани в Керчь.



Теги: Путин, железная дорога, мост, Керченский пролив
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх