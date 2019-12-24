В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей

24.12.2019 17:24

Около 1500 человек были убиты в Иране за две недели массовых протестов в ноябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Министерстве внутренних дел Ирана.

По сообщениям источников агентства, через несколько дней протестов верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ правоохранителям и чиновникам: "Сделайте все возможное, чтобы остановить их".

Среди погибших - по меньшей мере 17 подростков и около 400 женщин, а также несколько сотрудников полиции и спецслужб.

По сообщениям источников, информация о количестве погибших основана на данных правоохранителей, моргов и больниц. В Reuters отмечают, что это число значительно больше, чем оценка Amnesty International - 304 погибших, и чем оценка Госдепартамента США - около 1000 погибших.

В совете нацбезопасности Ирана информацию о 1500 убитых назвали "фейковой новостью".

16 ноября в Иране начались протесты после резкого повышения цен на бензин. О происходившем известно очень мало, поскольку власти страны фактически заблокировали интернет.

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