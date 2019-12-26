Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные

26.12.2019 16:04

Авиакомпания Austrian Airlines введет проездные билеты на перелеты. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании, предает Корреспондент.net.

Проездные будут распространяться на рейсы в 60 городов Европы, Азии и Северной Африки. В этом списке также оказалась украинская Одесса.

Сообщается, что выпустят проездные двух типов. Карта под названием City Pass позволит летать из Вены в один выбранный город. Проездной Europe Pass позволит совершать перелеты между Веной и любым из 60 городов в списке.

При этом, поездной будет действителен в течение года и позволит совершить 10 перелетов. Билет, купленный по карте, нельзя вернуть. Также пассажиры с такой картой не смогут изменить дату полета.

Стоимость City Pass стартует от 449 евро, а Europe Pass – от 799 евро.