Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные

26.12.2019 16:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные

Авиакомпания Austrian Airlines введет проездные билеты на перелеты. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании, предает Корреспондент.net.
Проездные будут распространяться на рейсы в 60 городов Европы, Азии и Северной Африки. В этом списке также оказалась украинская Одесса.
Сообщается, что выпустят проездные двух типов. Карта под названием City Pass позволит летать из Вены в один выбранный город. Проездной Europe Pass позволит совершать перелеты между Веной и любым из 60 городов в списке.
При этом, поездной будет действителен в течение года и позволит совершить 10 перелетов. Билет, купленный по карте, нельзя вернуть. Также пассажиры с такой картой не смогут изменить дату полета.
Стоимость City Pass стартует от 449 евро, а Europe Pass – от 799 евро.



Теги: Одесса, Австрия, авиакомпания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх