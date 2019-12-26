Немец нашел в старых часах 50 тысяч дойчмарок

26.12.2019 08:00

В Германии житель Ауриха обнаружил 50 тысяч немецких марок в старых настенных часахкупленных на блошином рынке, сообщает Телеканал новостей «24».

Он отнес деньги в местное государственное бюро находок. Поскольку за 6 месяцев никто не потребовал деньги, мужчине позволили вернуть их обратно.

Единственная проблема заключалась в том, что банкноты не принимал ни один магазин или ресторан, поскольку немецкие марки вышли из обращения в 2001 году.

Однако он смог обменять их в Центральном банке. В результате стоимость находки составила около 25 500 евро за вычетом госпошлины в размере €576.

Слетует отметить, что официальный обменный курс между евро и немецкой маркой остается неизменным с 2001 года: один евро стоит 1,95583 марки.