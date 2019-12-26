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В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров
26.12.2019 15:00
Делегации России и Украины начали переговоры относительно транзита газа в Вене. Информацию об этом УНН подтвердил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
На встрече представителей украинского “Нафтогаза” и российского “Газпрома” планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа.
Теги: Газпром, Вена, Нафтогаз, переговоры
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