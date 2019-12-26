В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров

26.12.2019 15:00

Делегации России и Украины начали переговоры относительно транзита газа в Вене. Информацию об этом УНН подтвердил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

На встрече представителей украинского “Нафтогаза” и российского “Газпрома” планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа.