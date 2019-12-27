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Ливия планирует привлечь Турцию для войны с повстанцами
27.12.2019 16:13
Международно признанное правительство Ливии попросило в Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку.
Сообщается, что правительство Ливии официально пригласило в Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
Напомним, основанная на востоке Ливии армия во главе с Халифой Хафтаром с начала апреля 2019 ведет наступление на Триполи, где заседает поддерживаемое ООН правительство национального согласия.
По материалам: https://krapka.club
Теги: война, Турция, помощь, Ливия, поддержка, Триполи
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