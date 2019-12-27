Опубликован список погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Алматы

27.12.2019 09:30

Власти Казахастана опубликовали список погибших и пострадавших в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр", сообщает Телеканал новостей «24».

На данный момент известно о 15 погибших, из них 7 опознаны.

Список опознанных погибших:

1. Николай Астахов, 1971 года рождения;

2. Р. Кайдаров, 1940 года рождения;

3. Бауржан Калиев, 1974 года рождения;

4. Базархан Карибаев, 1974 года рождения;

5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;

6. Абай Нурбана, 1982 года рождения;

7. А. Исина

Полный список находившихся на борту:

1. Удербаева Кымбат

2. Омаров Ринат

3. Теменов Айбар

4. Нурбек Абай

5. Нурбекова Мариам (ребенок)

6. Бекжанова Нагима

7. Жайгашты Адиль (ребенок)

8. Жайгашты Али (ребенок)

9. Нурбекова Адина (ребенок)

10. Калиев Бауржан

11. Тумата Каирхан

12. Аманжол Сания

13. Кайдаров Рустем

14. Баймурат Нурислам

15. Набиев Эдик

16. Ануфриев Валерий

17. Сон Юрий

18. Сон Яна

19. Баимбетова Гульнар

20. Асташов Николай

21. Аманов Серик

22. Исина Арман

23. Мукашева Салтанат

24. Жумаханов Шингысторе

25. Ибраев Дархан

26. Рахимжанова Алия

27. Сиделковский Андрей

28. Карибаева Базархан

29. Кожабергенов Даулет

30. Эрман Марал

31. Бекмаганбетов Бахытжан

32. Круглова Дана

33. Нурахметова Шынар

34. Оспанова Амина

35. Абилев Жанат

36. Дедов Виталий

37. Карнаева Надежда

38. Жанболатова Бекзат

39. Клыков Матвей

40. Назаралиев Аслан

41. Каипбергенова Гульнара

42. Мажкенова Алтын

43. Кошенова Гульнара

44. Нурхамит Тилеулес

45. Жанбосынова Динара

46. Даулет Динара

47. Ескеров Жандос

48. Акмаганбетова Асем

49. Сагимбеков Арман

50. Куралбай Айгерим (ребенок)

51. Тулебаев Нурлан

52. Тулебаева Анар

53. Куралбай Дамели (младенец)

54. Зубов Виктор

55. Зубова Галина

56. Жолдыбаев Бекзат

57. Орынбаев Нурдос

58. Еримбетов Сарсенбек

59. Айболатова Зухра

60. Омарова Айман

61. Иминова Зульфия

62. Абдисаттар Жанкозы

63. Ахболат Даваа

64. Усен Саттыгуль

65. Ахболаткызы Асил (младенец)

66. Абильдаева Асель

67. Сериков Мейрамбек

68. Гатиат Айсулу

69. Гатиат Максут

70. Гатиат Адильжан (младенец)

71. Алекперов Олег

72. Девичинская Ольга

73. Мурат Латипов

74. Салтанат Талапи

75. Салтанаткызы Уларшынг

76. Габдыжамалова Зубаржат

77. Каратеев Иван

78. Куаншалин Марат

79. Утепов Еркин

80. Мамиев Мурат

81. Сейпилов Ильяс

82. Егамбердиев Наби

83. Попков Андрей

84. Кулгавый Евгений

85. Нуерлан Маолина

86. Абаганова Назым

87. Алимхан Нурболат

88. Адаев Еркебулан

89. Акишева Гулым

90. Асырова Анара

91. Нурманова Сауле

92. Нурманов Асхат

93. Кадауов Темирлан