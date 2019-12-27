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В Казахстане разбился пассажирский самолет
27.12.2019 09:00
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако вскоре после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом, сообщает Телеканал новостей «24».
На данный момент есть информация о 15 погибших. Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что установлены личности семи из них.
По предварительной информации, самолет не загорелся, остальных пассажиров эвакуируют. 30 человек уже доставили в местные больницы.
Всего на борту было 93 человека, среди которых 5 – члены экипажа.
Теги: Казахстан, самолет, авиакатастрофа
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