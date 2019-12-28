В России три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

28.12.2019 17:00

В Челябинской области России суд рассмотрит дело трех пенсионерок, развернувших подпольное производство спиртного на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. К моменту, когда на них вышли силовики, бабушки успели заработать больше 25 млн рублей, сообщает «URA.RU».

С ноября 2017 года по март 2018 года подпольно действующий завод выдал более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвала появившаяся на предприятии полиция. Она же оценила и ущерб, нанесенный правообладателям, — он составил 540 тыс. рублей.

Теперь верхнеуральские пенсионерки обвиняются сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. Дело будет рассматривать Верхнеуральский районный суд.