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Появилась новая версия авиакатастрофы в Казахстане
Следствие исключило погодные условия как причину крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, но добавило версию с работой навигационной службы. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Корреспондент.net.
"В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Вторая - возможность технической неисправности самого борта. Третья - работа навигационных служб", - рассказал Тургумбаев. По его словам, в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.
Среди пострадавших - двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.
Теги: Казахстан, авиакатастрофа, версия
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