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Украина и Россия подписали контракт на транзит газа
В Вене завершился финальный этап переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома". Украина и Россия заключили контракт для осуществления транзита. Согласно ему Россия будет транспортировать газ через украинскую территорию в течение ближайших 5 лет, передае Телеканал новостей «24».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский своем телеграм-канале.
"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - написал глава государства.
"Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - констатировал Зеленский.
Теги: Украина, Россия, контракт, газ
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