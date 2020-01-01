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В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)

01.01.2020 09:00
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В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)

В YoyTube смонтировали вместе новогодние обращения президентов Украины, России и Беларуси.
"Поздравление с Новым Годом 2020 Зеленского, Путина и Лукашенко - почувствуй разницу!" - подписано видео.



Теги: Путин, Лукашенко, Зеленский
 
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