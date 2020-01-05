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У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель

05.01.2020 11:00
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У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель

Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" завели в Черное море на буксире, сообщает одесское издание Думская.
По официальной информации, у российского судна произошла поломка двигателя. Буксировку проводил океанский буксир МБ-304. Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор известный турецкий шипспоттер Yörük Işık.
БДК «Орск» выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.



Теги: Россия, Севастополь, Сирия, буксир, корабль
 
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