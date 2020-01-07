Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

07.01.2020 12:00

Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Законопроект принят единогласно.

Такой ход законодателей Ирана является ответом на ликвидацию 3 января посредством авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. За этой спецоперацией стояли США.