Последние новости раздела
- Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией12:00
- Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет15:00
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель11:00
- В Амстердаме ввели "ночной" налог для туристов12:00
- В норвежском селе наступило лето среди зимы08:00
- Нидерланды отказались от своего исторического названия12:00
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)10:00
- В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)09:00
- Зеленский и Путин обменялись новогодними поздравлениями по телефону14:00
- Украина и Россия подписали контракт на транзит газа08:30
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
07.01.2020 12:00
Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Законопроект принят единогласно.
Такой ход законодателей Ирана является ответом на ликвидацию 3 января посредством авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. За этой спецоперацией стояли США.
Теги: парламент, Иран, терроризм, Пентагон
Читайте также:
- Янукович считает целесообразным расширить перечень оснований для роспуска парламента
- В Крыму запретили митинговать перед парламентом и Советом министров
- Нацбанк попросит Ющенко ветировать запрет банкам отбирать залоговые квартиры
- На Луганщине "похоронили" кандидата от ПР
- От депутатов требуют определиться с сексменьшинствами
- Международные наблюдатели из ICES считают, что в Украине "разгул демократии"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января10:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января10:00
- Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена09:00
- Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц17:00
- Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет15:00
- Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус13:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января12:00
- На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку11:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)08:45
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили