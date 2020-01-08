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Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752

08.01.2020 14:30
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Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752

В сети появился полный список погибших пассажиров разбившегося вблизи Тегерана самолета МАУ Boeing 737, сообщает Телеканал новостей «24».
В то же время авиакомпания опубликовала официальный список членов экипажа. Согласно сообщению на сайте МАУ, экипаж состоял из трех пилотов и шести бортпроводников. Все они были украинцами.
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич
Гапоненко Владимир Иванович
Хоменко Сергей Анатольевич
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна
Матьков Игорь Валерьевич
Микитюк Мария Михайловна
Лихно Денис Михайлович
Овчарук Валерия Евгеньевна
Сологуб Юлия Николаевна
Пассажиры (граждане Украины):
Кобюк Ольга
Малахова Елена.



Теги: Украина, погибший, гражданство, авиакатастрофа
 
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