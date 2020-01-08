Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752

08.01.2020 14:30

В сети появился полный список погибших пассажиров разбившегося вблизи Тегерана самолета МАУ Boeing 737, сообщает Телеканал новостей «24».

В то же время авиакомпания опубликовала официальный список членов экипажа. Согласно сообщению на сайте МАУ, экипаж состоял из трех пилотов и шести бортпроводников. Все они были украинцами.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич

Гапоненко Владимир Иванович

Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры (граждане Украины):

Кобюк Ольга

Малахова Елена.