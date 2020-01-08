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В катастрофе украинского самолета в Иране погибли граждане 7 стран
08.01.2020 12:00
Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании, сообщил в своем Твиттере глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РБК-УКРАИНА.
"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе #PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2+9 (экипаж), Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3. Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал он.
Теги: Иран, пассажиры, гражданство, авиакатастрофа
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