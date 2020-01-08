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В МИД Украины запустили "горячую линию" для информации об авиакатастрофе в Иране
В связи с катастрофой Boeing-737 в Иране в Министерстве иностранных дел Украины открыли специальную горячую линию. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал 112 Украина.
"На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране... Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета. Все мероприятия держу на личном контроле. Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57", - написал Зеленский.
По информации СНБО, на борту самолета находились 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Два пассажира и все члены экипажа были гражданами Украины.
Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.
Посольство Украины в Иране заявляет, что версия о теракте или ракетной атаке исключена.
Теги: Украина, Иран, МИД, авиакатастрофа, горячая линия
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