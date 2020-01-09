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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. Об этом говорится в сообщении, распространенном в официальном Instagram, передает УНН.
В заявлении указано, что после многомесячных раздумий и внутренних дискуссий герцог и герцогиня решили "уйти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми".
Но в сообщении указано, что принц Гарри и его жена Меган Маркл продолжают поддерживать ее Величество Королеву.
"Сейчас мы планируем сбалансировать свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать наш долг перед Королевой, Содружеством ... Этот географический баланс позволит нам воспитывать в сыне благодарность за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставляет нашей семье пространство, чтобы сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - говорится в заявлении.
Теги: королевская семья, принц Гарри, Меган Маркл
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