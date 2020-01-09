В СНБО не исключают версию ракетной атаки на украинский самолет в Иране

09.01.2020 13:00

Среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор", сообщает Обозреватель.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, группа из 45 украинских экспертов, которая уже прибыла в Иран в ночь на 9 января, будет искать обломки ракеты, которой могли сбить пассажирский лайнер.

Всего рассматривается четыре ключевых версии причин катастрофы: