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Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)

10.01.2020 08:00
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Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)

Издание The New York Times опубликовало видео, которое показывает момент, когда украинский самолёт авиакомпании МАУ был якобы сбит через несколько минут после взлета из Тегерана, передаёт УНН со ссылкой на издание.
Сообщается, что видео, верифицированное The New York Times, показывает, как иранская ракета якобы попала в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер прекратил передачу сигнала, прежде чем упасть в среду.
Небольшой взрыв произошел, когда ракета попала в самолет, но самолет не взорвался, это видно на видео. Самолёт продолжал летать в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, как определило издание. Самолет летел в сторону аэропорта, прежде чем взорваться и разбиться, как было показано на других видео, верифицированных изданием.



Теги: Иран, самолет, авиакатастрофа, ракета
 
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