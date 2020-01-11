Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

11.01.2020 08:00

Иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января, когда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Такое заявление от Ирана поступило в субботу, 11 января, утром, сообщает Телеканал новостей «24».

Иран жалуется на "человеческую ошибку". Военные были в высоком состоянии готовности и приняли гражданский самолет за враждебную цель.

В заявлении, которое озвучило иранское телевидение, прозвучали извинения перед семьями жертв трагедии. Также в заявлении подчеркнули, что виноватых в авиакатастрофе привлекут к ответственности.