Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета

11.01.2020 14:00

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, передает РБК-УКРАИНА.

Хаджизаде отметил, что система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету. Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал Али Хаджизаде.