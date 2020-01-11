Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)

11.01.2020 11:00

В протестах в Абхазии, которые власти непризнанной республики назвали попыткой "государственного переворота", участвовали украинцы, которые сами себя идентифицировали в качестве граждан самопровозглашенной "ДНР". По крайней мере, так утверждают в администрации "президента Абхазии", сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".

В частности, утверждается, что один из организаторов митинга 8 и 9 января, который и называют "госпереворотом в непризнанной республике", это Ахра Авидзба. Предполагается, что это командир "ДНР" с позывным Абхаз, причем ряд масс-медиа в России называет его "героем ДНР".

Чиновники Абхазии сейчас выясняют обстоятельства появления и пребывания этих лиц в республике.