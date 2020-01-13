Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

"Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов

13.01.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов

"Президент" Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ.
Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране". Исполнять обязанности "президента" будет "премьер-министр" Валерий Бганба.
Уйти в отставку Хаджимбу призвал "парламент" оккупированной Абхазии 9 января в связи с начавшимися в этот день протестами.



Теги: президент, отставка, Абхазия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх