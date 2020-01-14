В Иране арестовали виновных в катастрофе самолета МАУ

14.01.2020 12:00

В Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. Такое заявление 14 января сделал представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает Телеканал новостей «24».

По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.

Представитель судебной системы Ирана не cообщил подробностей.