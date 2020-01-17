Сенат США начал процедуру импичмента Дональда Трампа

17.01.2020 08:00

16 января в Сенате официально объявили статьи обвинений Дональда Трампа: злоупотребление президентской властью и препятствование расследованию Конгресса по поводу импичмента, сообщает Телеканал новостей «24».

В этот же день к присяге привели председателя Верховного суда США Джона Робертса (именно он будет вести дело) и всех сенаторов, которые будут выполнять роль присяжных.

Обвинение представят семь демократов из нижней палаты Конгресса США во главе с Адамом Шифтом. Их называют "менеджерами импичмента".

Президент США Дональд Трамп судебный процесс в Сенате относительно своего импичмента традиционно называет мошенническим. Трамп отметил, что процесс "должен пройти очень быстро".

В который раз в твиттере глава Белого дома написал, что импичмент хотят ему объявить за "идеальный телефонный разговор" с Президентом Украины Владимиром Зеленским.