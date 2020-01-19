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Глава LVMH стал самым богатым человеком в мире
Владелец Amazon Джефф Безос уже не является самым богатым человеком в мире, по крайней мере на данный момент. Об этом сообщает Forbes, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Отмечается, что в результате падения акций компании Amazon на 0,7% (на $760 млн) ее владелец Джефф Безос переместился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира.
Теперь самым богатым человеком планеты (уже не впервые) стал Бернар Арно - глава компании-производителя предметов роскоши LVMH (в нее входят такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy, Chaumet).
Сообщается, что 17 января акции LVMH подорожали на 0,7%, а состояние Арно выросло на $1,9 млрд.
Сейчас общее состояние Арно оценивается в $117 млрд, а Безоса – $115,6 млрд.
На третьем месте по-прежнему Билл Гейтс со $110 млрд.
Теги: Forbes, рейтинг, богатство
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