Британский интернет-магазин открыл вакансию на "работу мечты"

20.01.2020 17:00

Интернет-магазин OnBuy.com ищет сотрудника на "работу мечты". В объявлении о вакансии говорится, что работник безвозмездно получит 50 тысяч фунтов стерлингов, которые может смело тратить на покупку одежды, косметики, электроники, игрушек, еды и напитков, сообщает Корреспондент.net.

Мало того, счастливчику полагается и годовая зарплата в размер 35 тысяч фунтов стерлингов.

Руководстве OnBuy.com объяснило, с какой целью собирается так расщедриться. Дело в том, что онлайн-магазин хочет получать отзывы о всех сбоях в работе сайта, отчет об "опыте покупок" и работе продавцов.

"Единственное необходимое условие - это заинтересованность в покупках и большой опыт интернет-шопинга… Гибкий график, удаленная работа, бесплатные продукты, вы можете оставить себе все, что купите", - обещают в объявлении о "работе мечты".