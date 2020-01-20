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Депутат Госдумы РФ "присоединил" ОРДЛО к России (ВИДЕО)
20.01.2020 09:00
Депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма Андрей Козенко убежден, что ОРДЛО являются "особыми субъектами" РФ. Видео с комментарием российского политика опубликовано на YouTube-канале телекомпании "Юнион", сообщает "Страна.ua".
"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации...", - сказал Козенко.
Кроме того, он считает, что Россия таким образом "дает посыл всей территории Украины, как нужно объединятся", а также призывает всех русских, проживающих в Украине, объединятся в "мощное пророссийской движение".
Выступление Козенко - с 4-й минуты
Теги: Россия, статус, ОРДЛО
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