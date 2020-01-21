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CNN выяснила отношение американцев к импичменту Трампа
Объявление импичмента президенту Дональду Трампу поддерживает больше половины граждан США. Об этом свидетельствуют данные проведенного по заказу CNN опроса, передает Цензор.НЕТ.
"Около половины американцев считают, что Сенат должен проголосовать за осуждение президента Дональда Трампа и отстранить его от должности на предстоящем судебном процессе по импичменту (51%), в то время как 45% считают, что Сенат должен голосовать против осуждения и увольнения", - отмечает издание.
Из тех, кто выступает за импичмент Трампа - 59% женщины и 42% мужчины.
69% американцев утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.
Также 58% граждан США убеждены в том, что выдвинутые Трампу обвинения соответствуют реальности.
Теги: США, импичмент, опрос, Дональд Трамп
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