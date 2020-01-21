В Китае от нового коронавируса умер четвертый человек

21.01.2020 08:00

Четвертый зараженный новым типом коронавируса человек скончался в китайском городе Ухань, говорится в сообщении местного комитета здравоохранения, передает Корреспондент.net.

19 января умер 89-летний мужчина. Симптомы болезни у него проявились 13 января, 18 января он был госпитализирован.

Отмечается, что по состоянию на полночь 19 января всего было зафиксировано 219 случаев заражений, из них 198 в Ухани, 25 человек выздоровели и уже выписаны из больниц, четверо скончались.

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, девять из которых в критическом состоянии, а 35 - в тяжелом.