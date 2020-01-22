В России сформиолвали новое правительство

22.01.2020 08:00

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства, сообщает СТРАНА.ua.

В соответствии с указом президента Владимира Путина у премьера РФ теперь будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый.

Ниже приведен полный состав российского Кабмина. Сначала указан новый министр, в скобках - его предшественник.

Михаил Мишустин - премьер-министр (был Дмитрий Медведев),

первый вице-премьер - Андрей Белоусов (Антон Силуанов),

вице-премьер - Дмитрий Григоренко (Максим Акимов),

вице-премьер - Юрий Трутнев,

вице-премьер - Татьяна Голикова,

вице-премьер - Виктория Абрамченко (Ольга Голодец),

вице-премьер - Юрий Борисов (Алексей Гордеев),

вице-премьер - Алексей Оверчук (Дмитрий Козак),

вице-премьер - Марат Хуснуллин (Виталий Мутко),

вице-премьер - Дмитрий Чернышенко (Юрий Борисов).

Президент Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Функции последнего в соответствии с указом главы государства отошли Министерству экономического развития.

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

министр обороны - Сергей Шойгу,

министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

министр энергетики - Александр Новак,

министр финансов - Антон Силуанов,

министр культуры - Ольга Любимова (Владимир Мединский),

министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

министр просвещения - Сергей Кравцов (Ольга Васильева),

министр науки и высшего образования - Валерий Фальков (Михаил Котюков),

министр труда и социальной защиты - Антон Котяков (Максим Топилин),

министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

министр транспорта - Евгений Дитрих,

министр спорта - Олег Матыцин (Павел Колобков),

министр юстиции - Константин Чуйченко (Александр Коновалов),

министр экономического развития - Максим Решетников (Максим Орешкин),

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов,

министр здравоохранения - Михаил Мурашко (Вероника Скворцова),

министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий - Евгений Зиничев.