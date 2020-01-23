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Вирус в Китае: 570 заболевших, 17 умерших, город Ухань изолирован
23.01.2020 09:00
Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV людей по всему Китаю выросло до 570, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек, сообщает Корреспондент.net.
Большинство случаев заражения выявлены в Ухани, поэтому город изолировали. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и есть риск его быстрого распространения, в этой связи были приостановлены все выездные рейсы из города.
Теги: вирус, Китай, эпидемия
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