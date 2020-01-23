Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Вирус в Китае: 570 заболевших, 17 умерших, город Ухань изолирован

23.01.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вирус в Китае: 570 заболевших, 17 умерших, город Ухань изолирован

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV людей по всему Китаю выросло до 570, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек, сообщает Корреспондент.net.
Большинство случаев заражения выявлены в Ухани, поэтому город изолировали. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и есть риск его быстрого распространения, в этой связи были приостановлены все выездные рейсы из города.



Теги: вирус, Китай, эпидемия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх