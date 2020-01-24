В Болгарии трех россиян обвинили в использовании "Новичка"

24.01.2020 09:00

Прокуратура Болгарии подозревает трех россиян в покушении на убийство владельца оружейного завода Емилияна Гебрева, которого в 2015 году отравили "Новичком". Об этом сообщает прокуратура Болгарии, передает телеканал 112 Украина.

По версии следствия, подозреваемые с 28 апреля до 4 мая 2015 года совершили в Софии попытку преднамеренного убийства. Правоохранители уже выдали европейский ордер на арест и объявили подозреваемых в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Болгарию.

Сообщается, что Гебрева госпитализировали после того, как он потерял сознание на приеме, который устраивал в Софии. Тогда же отравились его сын и один из топ-менеджеров его компании.

Бизнесмен считает, что россияне хотели отравить его, чтобы прибрать к рукам завод, который поставлял оружие Украине.

Сообщается, что на момент отравления бизнесмена в Болгарии находился один из подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери.