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В Болгарии трех россиян обвинили в использовании "Новичка"

24.01.2020 09:00
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В Болгарии трех россиян обвинили в использовании "Новичка"

Прокуратура Болгарии подозревает трех россиян в покушении на убийство владельца оружейного завода Емилияна Гебрева, которого в 2015 году отравили "Новичком". Об этом сообщает прокуратура Болгарии, передает телеканал 112 Украина.
По версии следствия, подозреваемые с 28 апреля до 4 мая 2015 года совершили в Софии попытку преднамеренного убийства. Правоохранители уже выдали европейский ордер на арест и объявили подозреваемых в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Болгарию.
Сообщается, что Гебрева госпитализировали после того, как он потерял сознание на приеме, который устраивал в Софии. Тогда же отравились его сын и один из топ-менеджеров его компании.
Бизнесмен считает, что россияне хотели отравить его, чтобы прибрать к рукам завод, который поставлял оружие Украине.
Сообщается, что на момент отравления бизнесмена в Болгарии находился один из подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери.



Теги: Россия, Болгария, химическое оружие, обвинение
 
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