На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки

29.01.2020 17:00

В сети нашли "реинкарнацию" известной кошки, ставшей мемом - Grumpy Cat (Сердитая Кошка), сообщает Корреспондент.net.

Кошка имеет кличку Мяу-Мяу и живет со своей хозяйкой в Тайване. Женщина увидела котенка в возрасте 10 месяцев после того, как от него отказался хозяин и забрала его себе.

Позже оказалось, что животное больно гипертиреозом. Женщине пришлось уйти с работы и заложить дом, чтобы отвезти кошку на дорогостоящее лечение в США. Сейчас Мяу-Мяу полностью здорова.

Сама Grumpy Cat (настоящая кличка - Соус Тардар) умерла в мае прошлого года после осложнения болезни в возрасте семи лет.



