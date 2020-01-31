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ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

31.01.2020 08:00
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ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии у людей, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение об объявлении режима ЧС было принято группой независимых экспертов ВОЗ в четверг, 30 января, после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.
Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в основном лишь среди людей, которые выехали из эпицентра эпидемии в китайской провинции Хубэй. Введение режима ЧС означает призыв ко всем странам скоординировать меры по борьбе с вирусом под эгидой ВОЗ. Предусмотрены также конкретные меры по сдерживанию эпидемии.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слабо развитой системой здравоохранения.



Теги: вирус, Китай, ВОЗ, чрезвычайная ситуация
 
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