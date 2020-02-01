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Великобритания вышла из Евросоюза

01.02.2020 09:00
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Великобритания вышла из Евросоюза

Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет, сообщает Корреспондент.net.
Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство вышло из состава ЕС.
Как заявил в телеобращении к нации премьер-министр Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.
"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", - подчеркнул он.
По мнению британского премьера, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов.
При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.



Теги: Великобритания, выход, Евросоюз, Brexit
 
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