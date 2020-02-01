- Великобритания вышла из Евросоюза09:00
- Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов12:00
- ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса08:00
- США и Канада расширили "крымские" санкции против России08:00
- На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки17:00
- Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем15:00
- Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH1711:00
- Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV09:00
- Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек14:00
- 20 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции10:00
Великобритания вышла из Евросоюза
Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет, сообщает Корреспондент.net.
Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство вышло из состава ЕС.
Как заявил в телеобращении к нации премьер-министр Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.
"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", - подчеркнул он.
По мнению британского премьера, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов.
При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.
Теги: Великобритания, выход, Евросоюз, Brexit
- Великобритания снова заявила о желании выйти из ЕС
- Евросоюз потребует от Великобритании перед выходом расплатиться с долгами
- Великобритания "нагрела" Евросоюз на 2 млрд евро
- Выход Греции из Евросоюза нарушит порядок в Европе
- Британия и ЕК подтвердили дату начала переговоров по Brexit
- Греция хочет остаться в еврозоне
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса14:00
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"14:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января10:00
- В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец10:00
- Великобритания вышла из Евросоюза09:00
- В Украине увеличат размер пособия по безработице17:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов14:00
- Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника13:00
- Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов12:00
- На выходных в Украине по-весеннему потеплеет11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января
- В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией
- В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-2020