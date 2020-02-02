Последние новости раздела
- В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)17:00
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая09:00
- Великобритания вышла из Евросоюза09:00
- Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов12:00
- ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса08:00
- США и Канада расширили "крымские" санкции против России08:00
- На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки17:00
- Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем15:00
- Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH1711:00
- Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV09:00
В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)
02.02.2020 17:00
1 февраля в Австрии на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого высокого снеговика в мире. Его высота достигает 38,04 метра, а на голове красуется огромный черный цилиндр, сообщает Телеканал новостей «24».
Его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самого высокого в мире снеговика. Что интересно, ему дали имя Ризи. Вероятно, оно связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".
До сих пор рекорд среди снеговиков удерживал снежный исполин высотой 37,21 метра. Его слепили в американском штате Мэн в 2008 году.
Теги: Австрия, снеговик, Книга рекордов Гиннеса
Читайте также:
- Украина - 68-я в мире по качеству жизни
- Украинского "титанового магната" выпускают из тюрьмы под гигантский залог (ВИДЕО)
- Парашютист-скайдайвер: "Нужно подняться очень высоко, чтобы ощутить, насколько ты мал"
- Дешевая гривна сделала Украину привлекательной для туристов
- Американец слепил десятиметрового снеговика
- В США на параде арестовали снеговика
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса14:00
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)17:00
- Xiaomi представила "умную" селфи-палку16:00
- Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)14:00
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)12:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая09:00
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов16:00
- В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль14:00
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)12:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов