В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)

02.02.2020 17:00

1 февраля в Австрии на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого высокого снеговика в мире. Его высота достигает 38,04 метра, а на голове красуется огромный черный цилиндр, сообщает Телеканал новостей «24».

Его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самого высокого в мире снеговика. Что интересно, ему дали имя Ризи. Вероятно, оно связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".

До сих пор рекорд среди снеговиков удерживал снежный исполин высотой 37,21 метра. Его слепили в американском штате Мэн в 2008 году.