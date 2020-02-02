Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

02.02.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что умершим является приехавший в страну 44-летний житель китайского города Ухань.
Это стало первым случаем смерти из-за коронавируса за пределами Китая.
По последним данным количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.



Теги: вирус, Китай, Филиппины, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх