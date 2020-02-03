Иран назвал сумму компенсации семьям погибших в авиакатастрофе

03.02.2020 09:00

Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, сообщает LB.ua.

Об этом в комментарии ТСН сказал президент Владимир Зеленский.

"Относительно иранской стороны - они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - сказал президент.