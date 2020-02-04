Гиркин отказался давать показания по делу МН-17

04.02.2020 16:00

Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Корреспондент.net.

Накануне прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.

Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".