Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар

04.02.2020 08:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страны приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, сообщает LB.ua.

Об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.