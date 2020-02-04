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Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар
04.02.2020 08:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страны приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, сообщает LB.ua.
Об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.
Теги: Крым, помощь, жилье, татары, Эрдоган
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