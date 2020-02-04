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Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар

04.02.2020 08:00
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Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страны приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, сообщает LB.ua.
Об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.



Теги: Крым, помощь, жилье, татары, Эрдоган
 
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