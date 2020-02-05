Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства

05.02.2020 11:00

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства. Об этом сообщает "Голос Америки", ссылаясь на результаты опроса компании Gallup.

По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Доверие к Трампу среди респубилканцев составляет 94%.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.