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У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России

06.02.2020 18:00
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У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России

Российские власти выступили с циничным заявлением по поводу того, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков не был делегирован на должность руководителя «правительства ДНР» - тот оказался на должности «в качестве частного лица». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Replyua.net.
«Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет», — пояснил чиновник. Таким образом, он ответил на вопрос украинского журналиста на счет того , как назначение российского чиновника в оккупированном Донецке можно сопоставить с заявлениями Москвы о непричастности РФ к оккупации части украинского Донбасса.



Теги: Донбасс, премьер-министр, комментарий, ДНР, Песков
 
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