В Таиланде спецназ ликвидировал стрелка, убившего более 25 человек

09.02.2020 10:00

Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда заявил о ликвидации стрелка, убившего в более 20 человек в городе Накхонратчасима, сообщает Корреспондент.net.

По информации Reuters, стрелок был уничтожен на территории торгового центра. Источники агентства указали, что полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников, некоторые из которых были ранены.

Накануне вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из воинских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников.

По последним данным, в результате инцидента погибли 26 человек и 57 получили ранения.

По словам премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очу, военный открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома. Он добавил, что противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.